Россия начнет поэтапно отказываться от одноразовых товаров из пластика с 2025 года

С 2025 года Россия начнет поэтапно отказываться от одноразовой пластиковой упаковки и товаров. Об этом вице-премьер страны Виктория Абрамченко сказала в интервью ТАСС.

«Мы начнем искоренять, как вы говорите, одноразовую упаковку, либо товары, которые не перерабатываются, постепенно», — сказала она.

Она отметила, что для таких отходов либо не существует способов утилизации, либо эти методы слишком дорогие. По словам Абрамченко, все эти мероприятия будут проводиться согласно отдельному графику — «в зависимости от того, чем мы можем заместить».

«Есть вариант замещения, есть такая технология, есть такой вид товара или упаковки, — пояснила вице-премьер. — Мы будем сразу в отношении такой группы вводить соответствующие решения о замене».