Россия нацелена на рост поставок удобрений в страны БРИКС

Россия планирует значительно увеличить экспорт минеральных удобрений в страны БРИКС и глобального Юга. Об этом сообщил президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев в беседе с РИА Новости.

По его словам, за последние три года экспорт удобрений в эти регионы вырос на 60 %, и в ближайшие пять лет ожидается дальнейший рост.

«Спрос есть, и спрос очень большой... В принципе, прогноз позитивный. Будем увеличивать», — отметил Гурьев, комментируя перспективы поставок в страны БРИКС.

Он добавил, что российские производственные мощности продолжают наращиваться, и значительная часть дополнительного объема будет направлена на рынки развивающихся стран, и, прежде всего, на рынки стран БРИКС.