Россия начала проектировать собственную космическую станцию

Россия приступила к проектированию новой орбитальной станции. До момента ее постройки и введения в эксплуатацию планируется продолжить использование Международной космической станции, передают «Известия» со ссылкой на исполнительного директора «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева.

«Мы начинаем предварительные проектировочные работы. Окончательного решения еще нет, но мы продолжим летать на МКС так долго, сколько строится наша новая инфраструктура», — сказал Крикалев.

По его словам, Россия не прекратит сотрудничать с зарубежными партнерами как при полетах к МКС, так и к новой орбитальной станции.

Напомним, в конце июля гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия начнет выход из проекта МКС после 2024 года.