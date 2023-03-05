Россия начала применять на Украине планирующие бомбы УПАБ-1500

Воздушно-космические силы РФ в ходе специальной военной операции на Украине начали применять управляемые авиационные бомбы УПАБ-1500Б. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает украинский портал Defense Express.

«Первое применение этого вида боеприпасов было зафиксировано несколько недель назад против одного из объектов в Черниговской области. <…> на одном из обломков были остатки маркировки, которая соответствует именно УПАБ-1500Б», — пишет украинское издание.

В свою очередь российское «Военное обозрение» замечает, что российская авиация применила соответствующие боеприпасы по украинским позициям в Авдеевке под Донецком.

Вместе с тем российское издание утверждает, что РФ применяет УПАБ-1500 с самого начала широкомасштабных боевых действий, так как «в роликах Минобороны о применении авиации мелькали кадры» с этими авиабомбами.

По информации Рособоронэкспорта, управляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-1500Б предназначена для уничтожения прочных и особопрочных объектов военной инфраструктуры, а также надводных целей.

При полной массе в 1525 килограммов боевая часть весит 1010 килограммов. Боеприпас может планировать на максимальную дальность в 50 километров и применяется с высот, не превышающих 15 километров. Отклонение от точки поражения не превышает 10 метров. Используется инерциально-спутниковая система наведения.