Россия на сессии СПЧ ООН поднимет вопрос прав русскоязычных на Украине

Глава российской делегации, заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский заявил, что на 61-й сессии Совета ООН по правам человека Россия намерена поднять тему нарушений прав русскоязычных жителей Украины, а также обсудить проявления русофобии в странах Европейского союза. Об этом сообщает «ТАСС».

По его словам, делегация примет активное участие в работе сессии, в том числе в сегменте высокого уровня и в последующих мероприятиях. Российская сторона, как отметил Любинский, продолжит разъяснять участникам совета причины украинского кризиса и мотивы проведения специальной военной операции.

Москва планирует вновь обратить внимание совета на, по оценке российской стороны, грубые и массовые нарушения прав русскоязычного населения на Украине, на рост русофобских настроений в странах ЕС, а также на ухудшение ситуации в сфере прав человека в государствах коллективного Запада.

61-я сессия Совета проходит в Женеве с 23 февраля по 31 марта. В ее рамках будут представлены результаты периодических обзоров ситуации с правами человека в Андорре, Белоруссии, Болгарии, Гондурасе, Либерии, Ливии, Малави, на Мальдивских и Маршалловых Островах, в Монголии, Панаме, Хорватии и на Ямайке.