Россия – на МЧМ, но кто с ней сыграет: бойкот от ЕС, визы, тренерская интрига

ФХР получила официальное уведомление об участии России в МЧМ. Однако вместо спортивного праздника нас, похоже, ждут бойкоты европейцев, визовая неопределенность и кадровые вопросы внутри самой федерации. Почему возвращение на МЧМ может обернуться турниром технических побед, как IIHF будет «уламывать» Канаду и кто поедет – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fhr.ru

Россия заняла место Норвегии. Но не превратится ли МЧМ в формальность для России?

Мы дождались этого официально: IIHF разослала национальным федерациям обновленное расписание молодежного чемпионата мира, включив в него сборную России. Уже на следующий день ФХР подтвердила получение уведомления.

Команда заменит Норвегию, что, выражаясь языком одного классика от отечественного кино, иронично – ведь именно норвежская федерация первой заявила, что не намерена играть против России. Теперь же российская сборная занимает ее место на молодежном первенстве, а сама Норвегия переводится в первый дивизион. Получается, что страна, громче других заявлявшая о нежелании встречаться с российскими хоккеистами, в итоге вообще не окажется среди участников МЧМ.

Впрочем, радоваться возвращению в расписание МЧМ пока рано. Европейские федерации продолжают всеми способами вставлять палки в колеса ФХР и, как обычно, главным аргументом выставляют свою «коллективную позицию». Финляндия, Швеция, Дания, Чехия, Норвегия и Латвия уже заявляли о нежелании играть с российскими командами на международных турнирах, прежде всего на взрослом чемпионате мира. В случае с молодежным первенством же ситуация уже перешла от громких заявлений к конкретным решениям.

Швеция и Швейцария отказались проводить матчи против российской сборной на МЧМ. Причем швейцарцы не стали ограничиваться общими формулировками: их федерация официально сообщила, что команда не выйдет на лед в игре с россиянами. Согласно обновленному расписанию, именно с этой альпийской командой и должна была сыграть Россия в стартовом матче 27 декабря. При этом Швейцария не собирается сниматься с турнира целиком — она продолжит играть с остальными соперниками.

И вот здесь возникает главный спортивный парадокс. По регламенту отказавшейся выходить на лед команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:5. Россия, таким образом, может получать победы, даже не надевая игровую форму. Если бойкот поддержат другие участники, турнирная таблица начнет складываться без участия хоккеистов.

Действующий главный тренер молодежной сборной Андрей Миронов уже дал понять, что такой сценарий его не устраивает: «Технические поражения? Не хотелось бы. Хотелось бы, конечно, себя в играх проявить. Хотелось бы сыграть, но как будет, так будет».

Это важное признание. Для поколения игроков, которое фактически лишилось международных игр в самом важном возрасте, возвращение на МЧМ – не формальная возможность получить несколько очков в таблицу, а шанс наконец проверить себя на фоне сильнейших сверстников. Техническая победа над Швейцарией или Швецией не заменит матча против их лучших хоккеистов.

Но самый любопытный вопрос может возникнуть еще дальше. Допустим, Россия таким образом, без выхода на лед, доберется до финала, а ее соперником станет сборная, которая до этого бойкотировала встречи с россиянами. Что тогда перевесит — заявленные принципы или возможность стать чемпионом мира? Отказ от финала будет означать не только техническое поражение, но и добровольный отказ от золота. Готова ли какая-либо федерация довести свою позицию до такого предела — вот это будет главная моральная дилемма и интрига всего турнира. Перевесит ли здравый рассудок или повестка – вот в чем вопрос.

Канада закрывает двери: кто заставит IIHF исполнить решение CAS?

Если с бойкотами еще можно попробовать побороться переговорами и регламентом, то уже набивший оскомину визовый вопрос выглядит куда сложнее. Турнир принимает Канада, а ее премьер-министр Марк Карни еще 3 ноября заявил, что российские хоккеисты не будут допущены в страну на соревнования.

Для IIHF это уже не просто неудобство в расписании. Международная федерация оказалась меж двух огней – решением CAS, которое обязало ее допустить российские команды, и позицией правительства страны — организатора турнира. Если игроки не получат визы, формальное восстановление России в соревнованиях рискует остаться исключительно бумажным.

Впрочем, канадская история не так однозначна, как может показаться после заявления Карни. Федеральное правительство действительно выступает против участия российских спортсменов, однако ограничения Оттавы были привязаны к соревнованиям с федеральным финансированием. Hockey Canada подтверждала, что молодежный чемпионат мира таких средств не получает. Более того, премьер-министр провинции Альберта Даниэль Смит заявила о готовности региона соблюдать решение CAS.

Таким образом, внутри Канады возникло противоречие: федеральные власти выступают против приезда россиян, а регион, принимающий турнир, декларирует готовность следовать решению спортивного суда. Но визовая политика остается федеральной компетенцией, поэтому позиция Альберты сама по себе не гарантирует хоккеистам въезд.

В этой ситуации особое значение приобретает поездка нового президента IIHF Франца Райндля в Канаду. По информации ТАСС, функционер намерен обсудить с канадской стороной участие российской команды. В Торонто он также будет присутствовать на церемонии введения в Зал хоккейной славы. Для Райндля это возможность не только провести переговоры, но и проверить, насколько далеко готовы зайти канадские власти в противостоянии с международной федерацией.

Сама IIHF после решения CAS заявила, что не согласна с вердиктом суда, однако будет предпринимать необходимые шаги для его исполнения. В опубликованном 7 ноября заявлении ИИХФ вновь подчеркнула, что оценивает не только юридическую сторону, но и организационные, финансовые вопросы, безопасность участников и будущее международных соревнований. Иными словами, Райндлю предстоит головоломка не из простых: убедить Канаду не превращать молодежный чемпионат мира в новый фронт политического противостояния, а начать думать в спортивной парадигме.

При этом вопрос о возможных санкциях для принимающей стороны тоже требует аккуратности. В действующем регламенте МЧМ действительно предусмотрено наказание за невыполнение обязательств организатора. Среди возможных мер — штраф, лишение права претендовать на будущие турниры и даже отзыв права проведения соревнований. Однако правила отдельно оговаривают, что сами участвующие команды отвечают за получение въездных виз, хотя могут обращаться к принимающей стороне за содействием.

Если переговоры не принесут результата, у ФХР есть запасной вариант. По информации «Спорт-Экспресса», федерация рассматривает возможность собрать команду из хоккеистов, выступающих в Северной Америке, если игроки российских клубов не смогут получить канадские визы. Такой состав позволил бы хотя бы не остаться за пределами турнира. Но это уже компромисс: придется учитывать готовность клубов отпускать игроков, их игровую форму, сыгранность и возможность собрать команду в короткие сроки. В любом случае это будет не сильнейшая сборная. Отдельно обидно будет за парней, которые наконец-то могли бы получить шанс сыграть в этом турнире спустя пять лет, но вновь ее упустят.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, впрочем, выступает за то, чтобы не ограничивать выбор хоккеистами с уже готовыми документами:

«Сборная России — это самые лучшие игроки нашей страны вне зависимости от того, есть у них виза или нет», — подчеркнул функционер, добавив, что федерация будет делать всё возможное для приезда сильнейшего состава.

Миронов, Ларионов, Федоров или Ротенберг: кому доверят возвращение?

Остается еще одна интрига — кто будет руководить сборной. Сейчас главным тренером числится Андрей Миронов. Под его руководством команда недавно выиграла Кубок Будущего, однако окончательное решение по штабу еще не принято. Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил ТАСС, что тренерский совет ФХР обсудит кандидатуры на этой неделе.

Среди возможных вариантов называются Игорь Ларионов, Сергей Федоров и Сергей Гончар. Каждый из них — фигура с большим игровым именем, но совершенно разным тренерским багажом.

Ларионов уже возглавлял молодежную сборную на чемпионате мира 2021 года. Тогда Россия заняла четвертое место, уступив Канаде в полуфинале 0:5, а потом и в матче за третье место крупно проиграла финнам – 1:4. У него есть опыт работы с молодыми хоккеистами, а первый сезон в «Торпедо» действительно запомнился атакующим хоккеем и развитием перспективных игроков. Но затем результаты нижегородцев стали хуже, а проект в СКА и вовсе завершился трескучим провалом. В октябре Ларионов покинул питерский клуб после серии из пяти поражений подряд. В прошлом же сезоне армейцы вылетели уже в первом раунде плей-офф. Поэтому его кандидатура вызывает вопросы: громкое имя и опыт работы с молодежью — весомые аргументы, но свежие результаты в КХЛ их заметно ослабили.

Сергей Федоров выглядит более убедительно с точки зрения тренерских достижений. Под его руководством ЦСКА дважды подряд выиграл Кубок Гагарина — в 2022 и 2023 годах. Он также входил в тренерский штаб олимпийской сборной в Пекине. Минус — отсутствие свежей практики самостоятельной работы и опыта руководства именно молодежной национальной командой. Последний раз он стоял на мостике уже почти три года назад. Однако его авторитет, требовательность и понимание игры могут стать хорошей основой для сборной, которой предстоит выдержать непростое психологическое давление.

Сергей Гончар — отдельный вариант. У него огромный опыт в НХЛ, работа в тренерском штабе «Питтсбурга», специализация на развитии защитников и опыт работы со сборной на Олимпиаде-2022. Это может оказаться особенно полезным для молодежной команды, которой предстоит быстро наладить оборонительную игру на фоне сильнейших соперников. Но у Гончара нет сопоставимого с тем же Федоровым опыта самостоятельной работы главным тренером на высоком уровне. Его кандидатура выглядит скорее ставкой на знания и индивидуальную подготовку игроков, чем на проверенную систему управления командой.

Наконец, нельзя обойти стороной Романа Ротенберга. В опубликованной тройке кандидатов «СЭ» его нет, но сам функционер уже заявил о готовности вернуться к тренерской работе. На вопрос о возможности возглавить молодежную или юниорскую сборную он ответил:

«Если это нужно для результата — конечно, я готов, если это нужно для команды — конечно, я готов. Дальше надо обсуждать детали».

У Ротенберга действительно есть аргументы в свою пользу: работа с молодежными программами в рамках ФХР, участие в развитии детского хоккея, должность первого вице-президента федерации хоккея и опыт взаимодействия с молодыми игроками в системе московского «Динамо». Но есть и другая сторона. Его последний большой клубный проект — СКА — тоже остался скорее со знаком «минус»: команда не добралась до финала Кубка Гагарина, а в сезоне 2024/25 вылетела уже в первом раунде. Поэтому возможное назначение Ротенберга неизбежно вызовет дискуссию: он любит и работать с молодежью и обладает организационными возможностями, но его тренерские результаты на уровне КХЛ оставляют место для сомнений.

Впрочем, сейчас важнее не громкость фамилии, а способность быстро собрать коллектив и подготовить его к турниру, который будет отличаться от всех предыдущих. У будущего тренера может не оказаться привычного набора соперников, а часть матчей может превратиться в формальность.