Россия на 98% выполнила гособоронзаказ в 2021 году, несмотря на санкции

В прошлом году уровень выполнения гособоронзаказа в России составил не менее 98%. Этому не помешали даже беспрецедентные санкции, сократившие поставки и повысившие цены на материалы. Об этом на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

«Несмотря на беспрецедентные санкции, повлекшие сокращение поставок и увеличение стоимости материалов, выполнение ГОЗ было и остается безусловным приоритетом для российского ОПК», — приводит слова вице-премьера пресс-служба Кремля.

Борисов отметил, что в текущем году выполнение ГОЗ идет с опережением по ряду пунктов.