Россия может вдвое увеличить присутствие на нефтехимическом рынке

Пандемия существенно притормозила развитие мировой промышленности. Многие отрасли только начинают восстанавливаться, приближаясь к показателям 2019 года. Нефтегазохимия, одна из немногих отраслей, которая показывает рост в 4%. Отправной точкой для наращивания влияния российской нефтегазохимии на мировой арене может стать сделка по объединению активов ТАИФа и СИБУРа, полагают эксперты.

Рост на фоне падения

Аналитики ResearchAndMarkets прогнозируют ежегодный рост нефтегазохимической отрасли в 4,8% , начиная с 2021 года. Рост сектора обусловлен восстановлением экономики и промышленности на фоне ослабления ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса. Аналитики прогнозируют, что мировой рынок нефтегазохимии к 2025 году достигнет $620 млрд. При этом стоит отметить, что рост отрасли происходит на фоне существенного падения автомобильной промышленности. Вероятно, когда производственные мощности ведущих автомобильных концернов придут в норму, мы можем ожидать более впечатляющие цифры.

Однако, такая позитивная динамика заметна не во всех странах и не у всех крупных игроков. Во время локдауна 2020 многим пришлось фактически остановить работу. ExxonMobil, Chevron, Shell, Total, BP понесли многомиллиардные убытки и до конца еще не восстановились. Сокращение производства в западных нефтехимических компаниях достигало 75%-80% .

Крупнейший регион мирового рынка нефтегазохимии - Азиатско-Тихоокеанский. На его долю пришлось 45% рынка в 2020 году. Китай, с которого и начиналась пандемия коронавируса, первым сумел выйти из сложной эпидемиологической ситуации и вернуть производственные мощности на прежний уровень. На втором месте — Ближний Восток, на долю которого приходится 21% мирового рынка нефтехимии.

Россия стремится к лидерству

В настоящее время доля России на мировом нефтегазохимическом рынке составляет около 2,5%. Но у нее есть все шансы увеличить свое присутствие в этом сегменте. Об этом говорил вице-премьер Александр Новак : «На сегодняшний день это является очень перспективными рынками во всем мире. И Россия здесь сможет занять ведущую роль. Мы имеем все возможности, чтобы увеличить на мировых рынках свою долю на рынке нефтегазохимии – до 6-7% от общемировых рынков. Это значимые цифры».

Если прогноз ResearchAndMarkets окажется верным, то к 2027 году в финансовом выражении доля России в мировом нефтегазохимическом рынке составит 43,4 млрд долларов.

Рейтинговое агентство НКР оценивает рост производства полимеров в России за 2020 год в 50%. В какой-то степени этому поспособствовала, как ни странно, пандемия, считает руководитель направления Нефтегазохимия компании Argus Валентин Котломин : «Производство полимерной продукции и синтетических и искусственных тканей поддерживался ростом спроса на упаковку и средства индивидуальной защиты (СИЗ). Также отрасль поддержал рост спроса на стройматериалы. В тоже время, среди отраслей, потребляющих нефтегазохимическую продукцию, наибольший урон понесли автомобилестроение и шинный бизнес».

Огромное влияние на рост нефтегазохимической отрасли оказал запуск комплекса группы СИБУР - «ЗапСибНефтехима». В течение 2020 года компания планомерно наращивала загрузку комплекса и к началу декабря довела ее до 100%. Это позволило СИБУРу увеличить продажи полиэтилена в пять раз – до 1,3 млн т, а полипропилена почти на 52% – до 1,1 млн т.

Всего в стране производство этилена выросло на 40,9%, полимеров этилена в первичных формах — на 45,2%, в том числе полиэтилена — на 76,1%. Выпуск пропилена увеличился на 16,3%, а полимеров пропилена в первичных формах — на 36,1%. Выпуск синтетического каучука в первичных формах, несмотря на трудности шинной промышленности в первой половине года, по результатам 2020 года не снизился, а даже прибавил 0,5%.

Сильнее вместе

Важным событием не только для российской нефтегазохимии, но и для мировой обещает стать объединение СИБУРа с ТАИФом. Это два крупнейших игрока нашего рынка, которые весной этого года подписали соглашение о создании единой компании. На мировой арене давно сложилась практика «национального лидера» - крупной отраслевой компании: Sinopec, Sabic, BASF, LyondellBasell.

Сами компании, что ТАИФ, что СИБУР, давно искали возможность объединить активы. При том, что обе компании исповедуют разный управленческий стиль, предлагают разную товарную корзину, слияние - очень логичный шаг, продиктованный рыночной конъюнктурой.

Глава компании СИБУР Дмитрий Конов не скрывает, что лидерство на мировых рынках – приоритетная цель объединенной компании: «Наша основная миссия — выстроить одну из крупнейших нефтехимических компаний в мире. И сделка с ТАИФом делает нас ближе к данной цели. Мы планируем войти в пятерку мировых лидеров. И понимаем, что есть сильные стороны у нас и у ТАИФа. Мы правда считаем, что легкое сырье Западной Сибири хорошо для производства одних продуктов, а тяжелое сырье, которое есть в Поволжье в интеграции с нефтепереработкой, — для других. В этом смысле СИБУР и ТАИФ друг друга достаточно сильно дополняют. С точки зрения кадров, экспертизы, технологий, мы тоже друг друга дополняем».

Эксперты солидарны с Коновым, заместитель директора Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Юрий Баранчик, считает, что задачи объединенной компании выполнимы: «Сделка по объединению активов ТАИФа и СИБУРа действительно может стать отправной точкой для наращивания влияния российской нефтегазохимии на мировой арене, что также отразится и на экономике как страны в целом, так и субъектов присутствия предприятий общей компании».