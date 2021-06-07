Россия может расширить ограничения на экспорт продуктов питания для замедления роста цен

Россия может расширить ограничения на экспорт основных продуктов питания, чтобы защитить потребителей на внутреннем рынке от роста цен, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников интервью Financial Times. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, ограничения на экспорт также призваны побудить отечественных производителей больше инвестировать в производство.

«Это один из наших источников роста за счет добавления новых производственно-сбытовых цепочек — зерно подталкивает животноводство вперед, животноводство продвигает вперед молоко и так далее», — сказал Решетников.

Он добавил, что правительство рассматривает меры по поддержке экспорта, а также способы, которые дадут возможность контролировать рост цен на внутреннем рынке.

Министр отметил, что Россия может расширить меры по контролю экспорта, включив в них прямые ограничения экспорта и «гибкие экспортные пошлины» на некоторые товары, если цены дальше будут расти. Что касается внутреннего потребления, то Россия отменила большинство ценовых ограничений, но продолжит субсидировать производителей некоторых основных продуктов питания, таких как хлеб и мука, пояснил Решетников.