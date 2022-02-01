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Общество
1 февраля 2022  20:42

Россия может расширить авиасообщение с Венгрией

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На переговорах Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обсуждалась возможность расширения авиасообщения между странами. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам встречи Орбан.

«Мы думаем, что если будет открыто новое авиасообщение, тогда и больше российских туристов смогут приезжать к нам в страну. И из двух городов — Екатеринбурга и Калининграда — также можно будет непосредственно приехать в Будапешт», — цитирует его РИА Новости.

Премьер добавил, что этот вопрос будет обсуждаться на будущих переговорах.

#Венгрия #авиасообщение #Владимир Путин
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