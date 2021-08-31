Россия может начать строительство новой космической станции в 2027 году

Конструкция новой космической станции может начаться в 2027 году, однако еще в течение двух лет после этого Россия будет использовать сегмент МКС. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», космонавта, дважды Героя СССР Владимира Соловьева.

«Создается [ракета-носитель] „Ангара“, но, насколько мне объясняют коллеги, с ее помощью мы новые модули сможем запустить этак в 2027 году, когда, как мы надеемся, будет готова инфраструктура на космодроме Восточный», — объяснил эксперт.

Эксплуатация российского сегмента МКС в до 2027–2028 года поможет «перекрыть стык», который образуется между завершением работы МКС и началом — новой станции.

Соловьев рассказал, что первым модулем новой станции будет Научно-энергетический модуль (НЭМ), который предназначался для МКС.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Россия планирует построить собственную космическую станцию. В частности, этот вопрос обсуждался на встрече Президента России Владимира Путина и руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.