Россия лишилась 76 самолетов из-за введенных санкций

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Из-за санкций Россия лишилась 76 самолетов. Об этом со ссылкой на главу Минтранса РФ Виталия Савельева сообщает ТАСС.

По его словам, причиной потерь стала внезапность введенных ограничений.

«В целом мы потеряли 76 пассажирских судов, которые были либо на технических стоянках, либо какие-то рейсы собирались выполнить. Просто арестовали», — отметил министр.

Савельев добавил, что в настоящее время в России эксплуатируются 1167 пассажирских судов.