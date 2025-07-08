Россия - лидер по числу четвертьфиналистов Уимблдона - 2025
От России в четвертьфиналы главного теннисного турнира на траве Уимблдона-2015 оказалось наибольшее количество участников среди одиночников. За выходы в полуфиналы поборются четверо россиян: один мужчина Карен Хачанов, и три женщины – Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова и Мирра Андреева.
Второе место с тремя участниками занимают Соединенные Штаты. А замыкает тройку лидеров Италия с двумя представителями.
Участники Уимблдона-2025 по странам:
1. Россия — 4 теннисиста (1 мужчина + 3 женщины)
2. США — 3 (2+1)
3. Италия — 2 (2+0)*
4. Испания — 1 (1+0)
5. Великобритания — 1 (1+0)
6. Польша — 1 (0+1)
7. Сербия — 1 (1+0)
8. Германия — 1 (0+1)
8. Беларусь – 1 (0+1)
8. Швейцария — 1 (0+1)
8. Болгария – 1 (1+0)*