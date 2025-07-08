Россия - лидер по числу четвертьфиналистов Уимблдона - 2025

Фото: tennis-tatar.ru

От России в четвертьфиналы главного теннисного турнира на траве Уимблдона-2015 оказалось наибольшее количество участников среди одиночников. За выходы в полуфиналы поборются четверо россиян: один мужчина Карен Хачанов, и три женщины – Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова и Мирра Андреева.

Второе место с тремя участниками занимают Соединенные Штаты. А замыкает тройку лидеров Италия с двумя представителями.

Участники Уимблдона-2025 по странам:

1. Россия — 4 теннисиста (1 мужчина + 3 женщины)

2. США — 3 (2+1)

3. Италия — 2 (2+0)*

4. Испания — 1 (1+0)

5. Великобритания — 1 (1+0)

6. Польша — 1 (0+1)

7. Сербия — 1 (1+0)

8. Германия — 1 (0+1)

8. Беларусь – 1 (0+1)

8. Швейцария — 1 (0+1)

8. Болгария – 1 (1+0)*