news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 15 марта 2023 10:15

Россия, Китай и ряд других стран проведут совместные морские учения в Оманском заливе

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Военно-морские силы России, Китая, Ирана и других стран вместе проведут морские учения в акватории Оманского залива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на китайское Министерство обороны.

«С 15 по 19 марта военно-морские силы Китая, Ирана, России и других государств проведут в Оманском заливе совместные морские учения "Узы безопасности – 2023"», – сказано в сообщении оборонного ведомства.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное