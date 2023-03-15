Россия, Китай и ряд других стран проведут совместные морские учения в Оманском заливе

Военно-морские силы России, Китая, Ирана и других стран вместе проведут морские учения в акватории Оманского залива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на китайское Министерство обороны.

«С 15 по 19 марта военно-морские силы Китая, Ирана, России и других государств проведут в Оманском заливе совместные морские учения "Узы безопасности – 2023"», – сказано в сообщении оборонного ведомства.