Россия и Вьетнам проведут совместные военные учения. Переговоры по их организации состоялись в штабе Восточного военного округа, передает пресс-служба ВВО.

«Впервые в штабе Восточного военного округа организована и проведена конференция по планированию совместного российско-вьетнамского военного учения. Встреча делегаций состоялась по видеосвязи», — отмечается в сообщении.

В рамках мероприятия обсуждалась тематика мероприятия, сроки и место его проведения. В том числе стороны затронули вопросы медицинского и тылового обеспечения, договорились о культурной и спортивной программах.

Один из руководителей конференции — начальник отдела международного военного сотрудничества полковник Иван Тараев отметил, что учения организуются для совершенствования практических навыков командиров и штабов в организации учебно-боевых действий, управлении подразделениями в сложной тактической обстановке, разработке нестандартных решений при выполнении задач.

Планируется, что новые учения будут называться «Континентальный союз-2022».