Россия и Узбекистан укрепляют сотрудничество в области испытаний пищевой продукции
Делегация Центра стандартизации и метрологии Росстандарта в Республике Татарстан посетила Узбекский центр научных испытаний и контроля качества (UzTest).
Встреча состоялась в рамках реализации действующего между Правительствами Российской Федерации и Республики Узбекистан соглашения об оказании технического содействия Республике Узбекистан в области метрологии, которое было подписано в мае 2024 года в ходе государственного визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Узбекистан.
Специалисты UzTest ознакомили коллег из Татарстана с профилем деятельности учреждения, проводимыми в Центре научно-испытательными работами, продемонстрировали высокотехнологичное лабораторное оборудование для проведения испытаний продукции.
Узбекистан располагает значительными экспортными возможностями для поставки продуктов питания в Россию. Однако в настоящее время существует ряд ограничений, связанных с правилами экспорта и импорта продукции, поставляемой странами, не входящими в ЕАЭС, что приводит к логистическим и финансовым потерям.
Поиск путей решения данной проблемы стал одним из ключевых вопросов совещания на тему совместного проведения испытаний пищевой продукции лабораториями UzTest и ФБУ «ЦСМ Татарстан».
По итогам совещания в присутствии руководителя Узбекского агентства по техническому регулированию Акмала Жуманазарова был подписан меморандум о сотрудничестве в области оценки соответствия между ФБУ «ЦСМ Татарстан» и Узбекским центром научных испытаний и контроля качества. Свои подписи на документе поставили Олег Ибрагимов и Джавлан Каттаходжаев.
Документ предусматривает развитие эффективного взаимодействия сторон в области оценки соответствия и испытаний продукции, способствующих созданию благоприятных условий для ее производства и продвижения на территории двух государств.