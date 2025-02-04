Россия и Узбекистан укрепляют сотрудничество в области испытаний пищевой продукции

Фото: пресс-служба ЦСМ Татарстана

Делегация Центра стандартизации и метрологии Росстандарта в Республике Татарстан посетила Узбекский центр научных испытаний и контроля качества (UzTest).

Встреча состоялась в рамках реализации действующего между Правительствами Российской Федерации и Республики Узбекистан соглашения об оказании технического содействия Республике Узбекистан в области метрологии, которое было подписано в мае 2024 года в ходе государственного визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Узбекистан.

Специалисты UzTest ознакомили коллег из Татарстана с профилем деятельности учреждения, проводимыми в Центре научно-испытательными работами, продемонстрировали высокотехнологичное лабораторное оборудование для проведения испытаний продукции.

Узбекистан располагает значительными экспортными возможностями для поставки продуктов питания в Россию. Однако в настоящее время существует ряд ограничений, связанных с правилами экспорта и импорта продукции, поставляемой странами, не входящими в ЕАЭС, что приводит к логистическим и финансовым потерям.

Поиск путей решения данной проблемы стал одним из ключевых вопросов совещания на тему совместного проведения испытаний пищевой продукции лабораториями UzTest и ФБУ «ЦСМ Татарстан».

Фото: пресс-служба ЦСМ Татарстана

По итогам совещания в присутствии руководителя Узбекского агентства по техническому регулированию Акмала Жуманазарова был подписан меморандум о сотрудничестве в области оценки соответствия между ФБУ «ЦСМ Татарстан» и Узбекским центром научных испытаний и контроля качества. Свои подписи на документе поставили Олег Ибрагимов и Джавлан Каттаходжаев.

Документ предусматривает развитие эффективного взаимодействия сторон в области оценки соответствия и испытаний продукции, способствующих созданию благоприятных условий для ее производства и продвижения на территории двух государств.