Россия и Украина провели первый обмен пленными

Между Россией и Украиной состоялся первый обмен пленными, об этом в интервью RT рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Она подчеркнула важность того, чтобы Украина «предприняла все возможное, чтобы обмены начались».

«Первый обмен состоялся: девять человек наших, <...> часть из того списка, который формируется у меня путем обращений, которые приходят. Я очень надеюсь, что мы не будем затягивать с этим, со списками, карточками, процедурами», — поделилась подробностями омбудсмен.

По ее словам, россиян «ждут сегодня, сейчас». В заключение Москалькова рассказала, что среди пленных был мэр Мелитополя.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В обращении к россиянам он подчеркнул, что главная цель ВС РФ — защитить мирное население, уже восемь лет подвергающееся агрессии со стороны киевского режима.