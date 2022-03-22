Россия и Украина провели первый обмен пленными
Между Россией и Украиной состоялся первый обмен пленными, об этом в интервью RT рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Она подчеркнула важность того, чтобы Украина «предприняла все возможное, чтобы обмены начались».
«Первый обмен состоялся: девять человек наших, <...> часть из того списка, который формируется у меня путем обращений, которые приходят. Я очень надеюсь, что мы не будем затягивать с этим, со списками, карточками, процедурами», — поделилась подробностями омбудсмен.
По ее словам, россиян «ждут сегодня, сейчас». В заключение Москалькова рассказала, что среди пленных был мэр Мелитополя.
24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В обращении к россиянам он подчеркнул, что главная цель ВС РФ — защитить мирное население, уже восемь лет подвергающееся агрессии со стороны киевского режима.