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СВО 26 июня 2025 18:57

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными

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Россия и Украина сегодня успешно провели новый этап обмена пленными. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми второго июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих», – говорится в заявлении. Взамен передана группа военнопленных ВСУ.

В настоящее время освобожденные российские военные находятся в Беларуси, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая поддержка. Скоро их перевезут в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Министерства обороны.

#обмен пленными #СВО
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