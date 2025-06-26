Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными

Россия и Украина сегодня успешно провели новый этап обмена пленными. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми второго июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих», – говорится в заявлении. Взамен передана группа военнопленных ВСУ.

В настоящее время освобожденные российские военные находятся в Беларуси, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая поддержка. Скоро их перевезут в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Министерства обороны.