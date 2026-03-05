news_header_top
Руc Тат
СВО 5 марта 2026 15:17

Россия и Украина провели обмен пленными 200 на 200

Россия и Украина провели обмен пленными – домой вернулись 200 наших военных. Взамен переданы 200 военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США», – отметили в министерстве.

В ближайшие дни между Москвой и Киевом состоится обмен пленными по формуле «500 на 500», сообщил сегодня помощник Президента России Владимир Мединский. Обмен пройдет на 5 – 6 марта в рамках договоренностей, достигнутых на мирных переговорах в Женеве.

