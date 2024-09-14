Россия и Украина обменялись пленными — на родину вернутся 103 бойца

14 сентября Россия и Украина совершили обмен пленными при посредничестве ОАЭ. В настоящее время 103 бойца, захваченные в плен в Курской области, находятся в Белоруссии, заявили в Минобороны РФ.

С освобожденными работают медики и психологи. Все они получили возможность связаться с близкими. После возвращения на родину военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

Взамен Украине были переданы 103 военнопленных ВСУ.