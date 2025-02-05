Россия и Украина обменялись пленными 150 на 150

Российская армия вернула 150 военнослужащих из украинского плена, а взамен передала 150 военнопленных украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», – сообщили в российском военном ведомстве.

Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.