США заявляют, что Меланья Трамп успешно договорилась о прекращении огня между Россией и Украиной в городе Алешки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Белого дома. Локальное прекращение огня начнется 29 октября.

Город Алешки находятся на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ Херсона. ВСУ дистанционно минируют дороги и атакуют беспилотниками автомобили, чтобы заблокировать поставки продуктов, топлива и медикаментов. Киевский режим также наносит удары по объектам энергетики и связи.