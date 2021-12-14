Россия и Турция вновь провели совместное патрулирование в Алеппо

Военная полиция России и Турции провела очередное скоординированное патрулирование на севере Алеппо в Сирии. Инцидентов не зарегистрировано, сообщает ТАСС.

«Сегодня основная задача — это проведение скоординированного патруля с вооруженными силами Турции, а также во время патруля фиксировать факты нарушения режима прекращения огня между враждующими сторонами и демонстрировать присутствие Вооруженных Сил РФ на территории Сирии», — заявил командир взвода патрулирования Василий Нистор.

По его словам, что в последнее время здесь увеличивается количество беженцев, вернувшихся в ранее покинутые дома. Причина возвращения жителей — отсутствие прямых конфликтов с боевиками.

Маршрут патрулирования пролегает между городом Телль-Рифаат и населенным пунктом Телль-Аджар в обоих направлениях. Патрулирование проводилось параллельно по обе стороны линии разграничения. С российской стороны были задействованы два бронеавтомобиля «Тигр» и один «Тайфун».