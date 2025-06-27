Россия и Турция намерены продолжить активное развитие сотрудничества в АПК

Россия и Турция намерены продолжить активное развитие сотрудничества в агропромышленной сфере. Соответствующие договоренности закреплены в протоколе заседания межправительственной комиссии, текст которого имеется у ТАСС.

«Стороны договорились продолжить укрепление двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства с целью увеличения и диверсификации российско-турецкого товарооборота сельскохозяйственной продукции», — говорится в документе.

Кроме того, в числе приоритетных направлений — развитие научно-технического партнерства. Речь идет, в частности, о совместных проектах в области генетических разработок, производства вакцин и сельскохозяйственного образования.

Помимо этого, участники заседания отметили положительные итоги работы Исполнительного комитета по сельскому хозяйству. Следующее заседание этого комитета планируется провести в 2025–2026 годах.