Россия и Турция договорились рассмотреть возможность снижения валютных рисков в торговле

Россия и Турция продолжают наращивать экономическое сотрудничество и торговый оборот. На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) они договорились рассмотреть ряд мер по упрощению бизнеса, снижению валютных рисков в торговле. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«По итогам встречи российская и турецкая стороны договорились рассмотреть ряд мер по упрощению работы бизнеса, в частности, снижению валютных рисков при двусторонней торговле и наращиванию расчётов в нацвалютах. Также продолжится работа над совершенствованием механизмов двустороннего обмена информацией и предложениями по улучшению инвестклимата», – сказано в сообщении.

Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что Россия на протяжении последних лет осуществляла значительные инвестиции в Турцию.

«На фоне изменения внешнеэкономической конъюнктуры перед Россией и Турцией открываются новые горизонты для экономического диалога – Турция сегодня может стать крупным торгово-логистическим хабом для поставок продукции в Россию и из неё», – приводятся его слова на деловом завтраке «Россия – Турция: эффективное бизнес-партнёрство» в рамках ПМЭФ.

Новак отметил, что торговый оборот стран в прошлом году увеличился на 57%, до 33 млрд долларов.

По словам вице-премьера между Президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом «постоянно происходит диалог», что способствует укреплению взаимодействия двух стран по всем направлениям.