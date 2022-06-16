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Ру Тат
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Экономика
16 июня 2022  17:08

Россия и Турция договорились рассмотреть возможность снижения валютных рисков в торговле

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Россия и Турция продолжают наращивать экономическое сотрудничество и торговый оборот.  На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) они договорились рассмотреть ряд мер по упрощению бизнеса, снижению валютных рисков в торговле. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. 

«По итогам встречи российская и турецкая стороны договорились рассмотреть ряд мер по упрощению работы бизнеса, в частности, снижению валютных рисков при двусторонней торговле и наращиванию расчётов в нацвалютах. Также продолжится работа над совершенствованием механизмов двустороннего обмена информацией и предложениями по улучшению инвестклимата», – сказано в сообщении. 

Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что Россия на протяжении последних лет осуществляла значительные инвестиции в Турцию.

«На фоне изменения внешнеэкономической конъюнктуры перед Россией и Турцией открываются новые горизонты для экономического диалога – Турция сегодня может стать крупным торгово-логистическим хабом для поставок продукции в Россию и из неё», – приводятся его слова на деловом завтраке «Россия – Турция: эффективное бизнес-партнёрство» в рамках ПМЭФ. 

Новак отметил, что торговый оборот стран в прошлом году  увеличился на 57%, до 33 млрд долларов.

По словам вице-премьера между Президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом «постоянно происходит диалог», что способствует укреплению взаимодействия двух стран по всем направлениям.

 

 

#александр новак #турция #ПМЭФ
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