Россия и страны Африки договорились усилить сотрудничество по вопросам безопасности

Россия и страны Африки договорились о более тесной координации на ключевых международных площадках, прежде всего по вопросам безопасности и урегулирования конфликтов на Африканском континенте. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам встречи заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина с африканскими коллегами на полях Второй министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка, передает ТАСС.

В дипведомстве уточнили, что 20 декабря Вершинин провел переговоры с заместителями министров иностранных дел Бенина, Сьерра-Леоне и ЮАР, а также с комиссаром Африканского союза по вопросам экономического развития, торговли, туризма, промышленности и добычи полезных ископаемых и заместителем генерального секретаря Общего рынка Восточной и Южной Африки (КОМЕСА).

По информации МИД, в ходе встреч была подтверждена готовность сторон к активному взаимодействию в ООН и на других международных платформах. Основное внимание предполагается уделить вопросам справедливого разрешения конфликтов, обеспечению безопасности, а также устойчивому социально-экономическому развитию африканских государств.

Кроме того, стороны провели подробный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки. В министерстве отметили обоюдную заинтересованность в укреплении многопланового сотрудничества России с африканскими странами и профильными организациями, с акцентом на реализацию совместного плана действий Форума партнерства Россия – Африка на 2023–2026 годы.

Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка состоялась в Каире 19–20 декабря.