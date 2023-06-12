Россия и США нарастили число развернутых ядерных боеголовок

На фоне ухудшения геополитической обстановки ядерные державы продолжают делать ставку на ядерные арсеналы и разворачивать новые боеголовки. В числе стран, которые идут на усиление своего ядерного потенциала – Россия и США, говорится в докладе, опубликованном на сайте Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Общий глобальный запас боеголовок составляет 12 тыс. 512 по данным на январь, из них около 9576 находятся на военных складах для потенциального использования. Это на 86 больше, чем годом ранее, подчеркивают эксперты.

«Из них примерно 3844 боеголовки были развернуты с ракетами и самолетами, а около 2000 — почти все из которых принадлежали России или США — находились в состоянии повышенной боевой готовности, то есть были установлены на ракетах или хранились на авиабазах размещения ядерных бомбардировщиков», – говорится в исследовании.

Девять ядерных держав — Великобритания, Израиль, Индия, Китай, КНДР, Пакистан, Россия, США, Франция — продолжают модернизацию ядерных арсеналов. Некоторые из них в 2022 году развернули новые системы вооружения, снабженные ядерными арсеналами или способными к их использованию.

При этом подчеркивается, что Россия и США обладают почти 90% всего ядерного оружия. В РФ общее число боеголовок выросло с 4477 до 4489.

Китай нарастил свой ядерный арсенал с 350 боеголовок до 410. Речь идет о хранящемся вооружении. SIPRI считает, что число китайских баллистических ракет к концу десятилетия может сравняться с российским или американским, а также констатирует снижение прозрачности в этом вопросе на фоне проведения спецоперации.