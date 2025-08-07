Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни

Фото: kremlin.ru

Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

«По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа», – рассказал дипломат.

Он также отметил, что на данный момент совместно с американскими коллегами начинается подготовка ко встрече.