Общество 7 августа 2025 11:17

Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни

Фото: kremlin.ru

Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

«По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа», – рассказал дипломат.

Он также отметил, что на данный момент совместно с американскими коллегами начинается подготовка ко встрече.

#Владимир Путин #Дональд Трамп
