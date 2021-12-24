Россия и Сейшелы начнут оказывать друг другу помощь по уголовным делам

Распоряжение о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Российской Федерацией и Республикой Сейшельские Острова подписал сегодня Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение Правительства Российской Федерации о подписании Договора между Российской Федерацией и Республикой Сейшельские Острова о взаимной правовой помощи по уголовным делам», — говорится в документе.

Согласно распоряжению, российский Минюст должен подписать с сейшельской стороной договор, в проект которого должно быть разрешено вносить «изменения, не имеющие принципиального характера».