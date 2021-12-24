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Официальная хроника
24 декабря 2021  21:18

Россия и Сейшелы начнут оказывать друг другу помощь по уголовным делам

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Распоряжение о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Российской Федерацией и Республикой Сейшельские Острова подписал сегодня Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение Правительства Российской Федерации о подписании Договора между Российской Федерацией и Республикой Сейшельские Острова о взаимной правовой помощи по уголовным делам», — говорится в документе.

Согласно распоряжению, российский Минюст должен подписать с сейшельской стороной договор, в проект которого должно быть разрешено вносить «изменения, не имеющие принципиального характера».

#Владимир Путин #уголовные дела
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