Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток»

Министр энергетики России Николай Шульгинов и посол Пакистана в РФ Шафкат Али-Хан подписали соглашение по строительству газопровода, работы планируется начать в ближайшее время. Об этом сказано в сообщении Минэнерго РФ.

«Профильными ведомствами наших стран проведена большая работа по подготовке этого протокола, его подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии», — цитирует ведомство Николая Шульгинова.

Протяженность «Пакистанского потока» составит 1,1 тыс. км, а пропускная способность — до 12,4 млрд куб. м в год. Он должен связать терминалы по приему сжиженного газа в городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахор — на севере. Планируется построить там электростанции, работающие на СПГ.

Соглашение по строительству газопровода под названием «Север — Юг» заключили еще в 2015 году, а в этом году страны приняли решение переименовать совместный проект в «Пакистанский поток».