Россия и ОАЭ обсудили продовольственную безопасность и устойчивые цепочки поставок на форуме в Казани

Российско-Эмиратский деловой совет (РЭДС) на международном экономическом форуме в Казани провел стратегическую сессию «От продовольственной безопасности к системной устойчивости: роль России и ОАЭ», посвященную развитию двустороннего сотрудничества в сфере АПК, логистики и продовольственной торговли.

Участники дискуссии обсудили трансформацию глобальных продовольственных рынков, развитие устойчивых цепочек поставок, новые торговые и инвестиционные механизмы, а также перспективы совместного выхода России и ОАЭ на рынки Африки, Азии и Ближнего Востока.

С приветственным словом к участникам сессии обратился директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. Он подчеркнул, что активное развитие российско-эмиратских отношений во многом стало возможным благодаря вниманию, которое лидеры двух стран уделяют двустороннему сотрудничеству.

По его словам, дальнейшее расширение партнерства требует системной совместной работы, развития проектов, отвечающих взаимным интересам, и укрепления экономических связей на всех уровнях – от бизнеса до государственных институтов.

В числе ключевых спикеров сессии выступил заместитель министра экономики и туризма ОАЭ Абдулла Ахмед Аль Салех. Он отметил, что сотрудничество России и ОАЭ в сфере продовольственной торговли продолжает активно развиваться.

По его словам, товарооборот продукции АПК между странами по итогам 2025 года достиг $400 млн, увеличившись на 25% по сравнению с предыдущим годом. Он подчеркнул, что ОАЭ сегодня выступают не только одним из крупнейших импортеров продовольствия в регионе, но и важной платформой для поставок российской продукции в другие страны исламского мира.

Заместитель министра также обратил внимание на значение соглашения между РЭДС и UAE Food Cluster, подписанного ранее в Абу-Даби. По его словам, участие в платформе крупнейших агропромышленных компаний и представителей государственных структур ОАЭ создает дополнительные возможности для развития практического взаимодействия между бизнесом двух стран.

Отдельное внимание участники уделили вопросам развития халяльной индустрии, цифровизации торговой инфраструктуры, новым финансовым инструментам для АПК и созданию совместных логистических решений для поставок на рынки третьих стран.

В дискуссии также приняли участие представители крупнейших агропромышленных компаний и отраслевых организаций России и ОАЭ, включая ГАП «Ресурс», «ЭкоНива-АПК Холдинг», УК «Вамин Татарстан», National Pulse Group, Международный центр стандартизации и сертификации «Халяль» и Совет деловых женщин ОАЭ.

