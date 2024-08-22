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Политика 22 августа 2024 12:07

Россия и КНР продолжат укреплять сотрудничество в рамках БРИКС и ШОС

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КНР и Россия продолжат сотрудничать и укреплять взаимодействие в рамках ШОС и БРИКС. Данное решение прописано в совместном коммюнике по итогам 29-й регулярной встречи глав правительств двух стран.

Согласно документу, пока Россия председательствует в БРИКС, стороны будут продвигать практическое сотрудничество в торгово-экономической сфере, включая вопросы многостороннего торгового регулирования, помогать развивать и обеспечивать безопасность глобальных производственно-сбытовых цепочек, а также укреплять взаимодействие особых экономических зон.

Еще стороны продолжат развивать цифровую торговлю, укрепят сотрудничество в рамках Партнерства БРИКС по вопросам новой промышленной революции и будут дальше сотрудничать в сфере окружающей среды. Помимо этого, власти продолжат свои партнерские отношения в рамках контактной группы БРИКС по вопросам изменения климата и устойчивого развития.

Также страны планируют сделать все возможное, чтобы укрепить ШОС и повысить роль этой организации в обеспечении надежной безопасности и устойчивого экономического роста в регионе.

#Россия #Китай #БРИКС #ШОС
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