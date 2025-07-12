Россия и КНДР планируют возобновить морское сообщение, заявил Лавров

Москва и Пхеньян рассматривают возможность возобновления морского сообщения между двумя странами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, состоявшихся в городе Вонсан, сообщает ТАСС.

«Планируется возобновить и морское сообщение», — сообщил Лавров на пресс-конференции.

По его словам, стороны стремятся расширить взаимодействие не только на межгосударственном уровне, но и на уровне регионов, особенно приграничных.

«Мы движемся к тому, чтобы активнее вовлекать в наше стратегическое партнерство и союзничество регионы обеих стран. Восстановлено авиасообщение между Москвой, Хабаровском и Пхеньяном. Планируется возобновить и морское сообщение», — подчеркнул глава МИД РФ.

Он добавил, что сейчас обсуждается возможность расширения числа авиарейсов, а также восстановления паромной переправы: «Да и паромное сообщение вполне реально, мы сегодня его обсуждали».

Министр отметил, что возобновление транспортных связей особенно важно для жителей Дальнего Востока, традиционно поддерживавших тесные контакты с КНДР: «Они хорошо знают Северную Корею. Был перерыв в контактах, связанный с пандемией, сейчас остаются еще определенные ограничения в силу последствий коронавируса. Но я убежден, что в ближайшее время эти ограничения будут постепенно сниматься».

Лавров также выразил надежду на развитие туризма между странами. «Северокорейские друзья выразили заинтересованность в том, чтобы на замечательном курорте Вонсан и других курортах КНДР было побольше россиян», — отметил он.