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Экономика
7 ноября 2021  23:20

Россия и Китай в 2021 году увеличили товарооборот почти на 31%

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Россия и Китай за 10 месяцев этого года увеличили товарооборот на 30,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Таким образом показатель составил 115,663 млрд долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения главного таможенного управления КНР.

Китайский экспорт в РФ вырос на 30,6% в годовом выражении и составил 52,904 млрд долларов, из России в Китай — на 31,2% (62,759 млрд долларов).

В октябре товарооборот между двумя странами составил 13,026 млрд долларов. Россия из КНР ввезла товаров на 5,504 млрд долларов, КНР из России — на 7,522 млрд.

#товарооборот #Китай
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