Россия и Китай проводят 70% расчетов в рублях и юанях

Россия и Китай проводят 70% трансграничных расчетов в рублях и юанях. Об этом Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в ходе переговоров в Пекине с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, сообщается в телеграм-канале Правительства.

Успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество между странами. В 2022 году товарооборот вырос почти на треть — почти до 190 млрд долларов. В марте объем торговли увеличился еще на четверть по сравнению с аналогичным периодом — до 52 млрд долларов.

Мишустин отметил, что Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай. Также растет экспорт природного газа, угля и электроэнергии, расширяется взаимодействие в сфере мирного атома.