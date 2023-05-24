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Россия и Китай проводят 70% расчетов в рублях и юанях
Россия и Китай проводят 70% трансграничных расчетов в рублях и юанях. Об этом Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в ходе переговоров в Пекине с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, сообщается в телеграм-канале Правительства.
Успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество между странами. В 2022 году товарооборот вырос почти на треть — почти до 190 млрд долларов. В марте объем торговли увеличился еще на четверть по сравнению с аналогичным периодом — до 52 млрд долларов.
Мишустин отметил, что Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай. Также растет экспорт природного газа, угля и электроэнергии, расширяется взаимодействие в сфере мирного атома.
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