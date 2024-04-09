Россия и Китай против санкций США: о чем Путин и Си будут говорить в Казани

Каждая российско-китайская встреча является чрезвычайно важной с точки зрения геополитики

Фото: kremlin.ru

Формула Ван И

Все уже привыкли к частым регулярным визитам высокопоставленных российских дипломатов в Китай. Учитывая масштаб держав, каждая такая российско-китайская встреча является чрезвычайно важной с точки зрения геополитики. Не говоря уже о регулярных встречах Владимира Путина с китайским коллегой Си Цзиньпином.

В этот раз визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Китай был разноуровневым. Он провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И. А также у него состоялась встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином. Это говорит о самом уважительном отношении китайской стороны по отношению к России.

А это дорогого стоит во время жесткой конфронтации нашей страны с западным миром. Россия и Китай – союзники на глобальной шахматной доске, и этим все сказано.

Сергей Лавров на совместной с Ван И пресс-конференции озвучил некоторые итоги переговоров в Пекине. Прежде всего, Москва и Пекин будут бороться с незаконными санкциями коллективного Запада в рамках БРИКС и ШОС. Глава МИД Китая накануне изобрел формулу «двойного противодействия против двойного сдерживания». Российский министр отметил, что Ван И предложил такую формулу для того, чтобы Россия и Китай (двойное противодействие) могли противодействовать попыткам США и Евросоюза (двойное сдерживание) затормозить формирование многополярного мира.

Кроме того, Россия будет сотрудничать с МАГАТЭ в свете удара по Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Москва настаивает на необходимости получить от агентства оценку действий Киева в свете ударов по ЗАЭС.

Помимо этого, Лавров заявил о единой позиции Москвы и Пекина по Тайваню, который они считают неотъемлемой частью Китая. Стороны также высказались против вмешательства извне в дела региона, осудив создание США закрытых военных союзов в АТР. Лавров подчеркнул, что Россия и Китай заинтересованы в стабильности на Корейском полуострове и будут совместно работать над ее сохранением.

Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И в Пекине Фото: mid.ru

Ключевые заявления главы МИД КНР

Хорошие отношения между Россией и Китаем было нелегко установить, они стоят того, чтобы ими дорожить и оберегать. Китай поддерживает созыв мирной конференции по Украине при равноправном участии всех сторон и с обсуждением всех мирных планов. Пекин и Москва будут сообща противодействовать попыткам подорвать глобальные цепочки поставок.

Также Россия и Китай договорились начать диалог по евразийской безопасности с подключением стран-единомышленников. Данная инициатива вызвана стремлением обеих стран к укреплению безопасности в регионе, особенно в свете неспособности ОБСЕ и НАТО выполнять эту функцию. В качестве альтернативы устаревшим структурам Россия и Китай предлагают создать новую площадку для диалога, основанную на балансе интересов всех участников.

И еще Сергей Лавров заявил, что лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин планируют встретиться на полях саммита ШОС в июне в рамках саммита БРИКС. Саммит БРИКС в Казани состоится с 22 по 24 октября 2024 года. Кроме того, в июне, перед летней Олимпиадой в Париже в столице РТ пройдут Игры БРИКС. Как ранее говорил Лавров, Россия хочет пригласить на казанский саммит не только полноценных членов альянса, но и другие государства.

Встреча Лаврова с лидером Китая является ярким свидетельством того, какое большое значение придает Китай взаимоотношениям с Россией Фото: mid.ru

Что сказал Си Цзиньпин

Повторимся, встреча Лаврова с лидером Китая является ярким свидетельством того, какое большое значение придает Китай взаимоотношениям с Россией. Будут наверняка и другие возможности для поддержания регулярного политического диалога. Си Цзиньпин отметил взаимовыгодное сотрудничество Китая и России.

«В этом году Китай и Россия отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. За эти годы наши страны встали на новый путь мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества двух крупных соседних держав, что не только принесло ощутимую пользу двум странам и их народам, но и сыграло конструктивную роль в обеспечении международной справедливости», – сказал глава КНР.

Глава МИД РФ добавил, что Москва и Пекин готовы реализовывать стратегические задачи, поставленные лидерами двух стран.

Визит Лаврова подготовил почву для встречи лидеров Китая и России в июне на полях саммита ШОС и в октябре в Казани. Последнюю встречу лидеры государств провели в Китае осенью прошлого года. Переговоры между Путиным и Си Цзиньпином шли около трех часов. Они обсудили экономику, политическое взаимодействие и другие вопросы.

В этот раз в Казани ожидается не менее насыщенная встреча – сторонам есть что обсудить Фото: kremlin.ru

Что ждать от встречи в Казани

В этот раз в Казани ожидается не менее насыщенная встреча – сторонам есть что обсудить. Тем более что в отношениях накопилось помимо позитивных моментов и немало вопросов. Один из главных – огромные трудности с платежами со стороны китайских банков практически по всем товарным позициям, не только «санкционным». Это может привести к резкому сокращению объема взаимного товарооборота, который в прошлом году достиг рекордных 240 млрд долларов.

Визит Лаврова показывает, что китайцы также видят эти проблемы. Более того, Пекин выступает с собственными инициативами по решению проблем с санкциями против России. В частности, с формулой «двойного противодействия против двойного сдерживания».

Есть понимание, как это решать. Нужно использовать возможности БРИКС и ШОС. Незаконные односторонние санкции создают «экономические пробелы», которые должны быть устранены в рамках этих международных организаций. Так что грядущий саммит БРИКС в Казани – это большой шанс для решения проблем санкций, не говоря уже о важнейшем значении этой встречи для возвышения на мировой арене новых геополитических образований многополярного мира.