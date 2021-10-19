Россия и Китай подписали соглашение о международной перевозке опасных грузов

Россия и КНР подписали двустороннее соглашение, касающееся международной дорожной перевозки опасных грузов. Об этом со ссылкой на заявление Минтранса Китая сообщает РИА Новости.

Документ, подписанный главами профильных министерств обеих стран, стал конкретной мерой для исполнения Соглашения о международном автомобильном сообщении, которое было принято правительствами КНР и РФ в 2018 году. Как отметили в Министерстве транспорта Китая, это соглашение стало первым для страны в сфере международных автоперевозок опасных грузов, заключенным с другим государством.

По мнению представителей ведомства, подписание документа о международной дорожной перевозке опасных грузов «имеет важное значение для углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества Китая и России».