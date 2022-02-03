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Спорт
3 февраля 2022  09:54

Россия и Китай организуют Годы сотрудничества в физкультуре и спорте

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Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин приняли решение провести Годы российско-китайского сотрудничества в области спорта и физкультуры. События намечены на 2022 и 2023 годы. Об этом в своей статье для ИА «Синьхуа» сообщил российский лидер.

«Нами с Председателем КНР Си Цзиньпином принято решение об организации в 2022 и 2023 годах Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта», — отмечается в сообщении, опубликованном пресс-службой Кремля.

#Владимир Путин #Си Цзиньпин
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