Россия и Китай организуют Годы сотрудничества в физкультуре и спорте

Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин приняли решение провести Годы российско-китайского сотрудничества в области спорта и физкультуры. События намечены на 2022 и 2023 годы. Об этом в своей статье для ИА «Синьхуа» сообщил российский лидер.

«Нами с Председателем КНР Си Цзиньпином принято решение об организации в 2022 и 2023 годах Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта», — отмечается в сообщении, опубликованном пресс-службой Кремля.