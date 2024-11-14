Россия и Китай будут развивать сотрудничество в сфере спецтехники и автотранспорта

Россия и Китай могут создать совет по развитию партнерства в сфере специальной техники и автотранспорта. С таким предложением на форуме «РОСТКИ» выступил президент Биржи спецтехники «Москва – Пекин», член Правления и Совета Московской торгово-промышленной палаты Олег Московский.

«У нас есть общие договоренности, но очень много вопросов по спецтехнике и транспорту. Отсутствует так называемый централизованный орган, поэтому по итогам сессии и форума мы хотели бы создать совет по развитию стратегического партнерства в сфере спецтехники и автотранспорта России и Китая», - сказал модератор сессии «Перспективы сотрудничества в сфере автопрома Россия – Китай».

Он также предложил китайской стороне подумать о том, чтобы открывать шоу-румы техники не только в Москве, но и в регионах. В числе самых перспективных в этом плане он назвал города Набережные Челны и Казань.

«Третье мое предложение, оно требует обсуждения, я бы вообще объявил 2025-й Годом техники в России, чтобы, соответственно, усилить внимание, взаимодействие, партнерство, но это неофициальное предложение», - заключил Московский.