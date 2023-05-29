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Политика 29 мая 2023 12:36

Россия и Киргизия создадут объединенную региональную систему ПВО

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение России и Киргизии о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о создании Объединённой региональной системы ПВО РФ и Киргизской Республикой, подписанное в Москве 16 августа 2022 года», – сказано в тексте.

Госдума приняла закон 23 мая, на следующий день его одобрил Совфед.

#Владимир Путин
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