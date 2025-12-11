news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 декабря 2025 12:15

Россия и Казахстан прорабатывают вопрос об улучшении транспортного взаимодействия

Читайте нас в
Телеграм
Россия и Казахстан прорабатывают вопрос об улучшении транспортного взаимодействия
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Необходимы более частые и регулярные прямые рейсы между Казахстаном и Татарстаном, отметила депутат Сената Парламента Республики Казахстан Нурия Ниязова корреспонденту «Татар-информа». О том, что сегодня прорабатывается вопрос об улучшении логистических связей между Казахстаном и Россией, она рассказала на пресс-конференции «Татар-информа».

«Нет предела совершенству. Безусловно, у нас сформированы туристическая активность и связи, но я говорю о логистических связях. Необходимо запустить прямые авиамаршруты», – сказала Ниязова корреспонденту.

В Россию (и в частности Татарстан) из Казахстана, помимо туристов, летает большое количество студентов и их родственников. По мнению Ниязовой, необходимы более частые и регулярные рейсы. Также необходимо улучшать и железнодорожное сообщение между республиками.

«Межпарламентской комиссией Совета Федерации РФ и Сенатом Республики Казахстан эта тема обсуждалась, она протокольно зафиксирована и однозначно будет иметь свое решение», – добавила Ниязова.

О сроках принятия конкретных решений ничего неизвестно, но, по замечанию депутата, тема должна быть проработана в ближайшее время.

#россия и казахстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Постигла судьба Морского Глаза? Ученые АН Татарстана изучают угрозу исчезновения Яльчика

Постигла судьба Морского Глаза? Ученые АН Татарстана изучают угрозу исчезновения Яльчика

10 декабря 2025
Предпенсионеры: какие льготы они имеют в Татарстане

Предпенсионеры: какие льготы они имеют в Татарстане

10 декабря 2025