Россия и Казахстан подписали меморандум о развитии транспортной инфраструктуры

Министры энергетики России и Казахстана Николай Шульгинов и Магзум Мирзагалиев заключили сегодня меморандум о взаимопонимании между ведомствами в области развития инфраструктуры использования природного газа в качестве топлива на международном транспортном маршруте «Европа — Западный Китай». Об этом сообщает РИА Новости.

Этот документ был подписан в ходе переговоров Премьер-министра РФ Михаила Мишустина с его казахстанским коллегой Аскаром Маминым, которые состоялись в Москве.

На этой же площадке был подписан план совместных действий по развитию автодорожной инфраструктуры маршрута «Европа — Западный Китай» и автомобильной дороги «Меридиан» на 2021–2030 годы.

В подписании приняли участие первый заместитель министра транспорта РФ Андрей Костюк и вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев.

Кроме того, они подписали план по совместному развитию автомобильных пунктов пропуска через государственную границу двух стран на 2021–2025 годы.