Россия и Иран подписали документы по строительству железной дороги Решт – Астара

Россия и Иран накануне подписали в Тегеране пакет документов по проекту строительства железнодорожной линии Решт – Астара. Об этом рассказал журналистам курирующий транспортный комплекс вице-премьер РФ Андрей Никитин, передает ТАСС.

«Российская организация „Каспиан сервисез“ и иранская компания CDTIC подписали протокол о предоставлении доступа к земельным участкам на всем протяжении трассы для опережающих инженерных изысканий, а также дополнительное соглашение к контракту», – пояснил заместитель Председателя Правительства России.

О выкупе иранской стороной участков, по которым пройдет железнодорожная магистраль, стало известно в середине октября. Теперь же, по словам Никитина, участки уже переданы, что позволит продолжить опережающие инженерные изыскания и продлить срок необходимых работ.

Российские специалисты уже построили опорную геодезическую сеть и провели аэрофотосъемку. На данный момент выполняются гидрометеорологические изыскания и топографическая съемка, уточнил вице-премьер.

Соглашение о создании железной дороги Решт – Астара Президент России Владимир Путин и тогдашний Президент Ирана Эбрахим Раиси подписали в мае 2023 года. Магистраль призвана соединить железнодорожные сети двух стран в единую систему. Это опорный элемент международного транспортного коридора «Север – Юг» от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи.

Коридор должен открыть бесшовный маршрут для доставки грузов к Персидскому заливу и далее в страны Южной Азии. Для создания трассы планируется проложить 162 километра железнодорожного пути, построить восемь новых станций, 56 эстакад, 73 моста и 30 путепроводов. Прогнозируемый объем грузооборота – минимум 15 млн тонн в год, отмечает газета «Коммерсантъ».

Накануне же секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в ходе встречи, состоявшейся в Московском Кремле, передал Владимиру Путину послание Высшего руководителя ИРИ Моджтабы Хаменеи.