Россия и Индонезия работают над возобновлением прямых авиарейсов

Москва и Джакарта работают над тем, чтобы возобновить прямое авиасообщение двух стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Индонезии в России Хосе Тавареса.

«Да, есть процедура, которую нужно выполнить, мы уже представили запрос от упомянутых мною авиакомпаний — „Аэрофлот“, NordWind в Джакарту, — рассказал дипломат. — Но есть определенные требования, которые они должны выполнить. Например, одно из таких требований — это открытие представительства авиакомпании в Джакарте для лучшей коммуникации».

По словам Тавареса, многие российские компании заинтересованы в организации авиасообщения двух стран. Он отметил, что индонезийские власти сейчас рассматривают заявки от «Аэрофлота», NordWind, Azur Air.

«То есть сейчас власти рассматривают возможность по крайней мере предоставления [разрешения]. Насколько я знаю, уже есть разрешение для авиакомпании Azur Air осуществлять прямые перелеты из Владивостока на остров Бали», — пояснил посол.