Россия и Индия планируют расширить расчеты в нацвалютах

Россия и Индия планируют расширить взаиморасчеты в национальных валютах. В настоящее время обеим странам стоит обратить внимание на заключение соглашений о взаимозащите инвестиций, подчеркнул в эфире канала «Россия 24» посол России в Индии Денис Алипов.

«Я считаю, что вполне возможно, — заявил он, комментируя возможность расширения расчетов между странами в национальных валютах. — Для индийцев открываются большие перспективы».

Дипломат ответил, что такие платежи уже осуществляются, работает соответствующий механизм. «Мы намерены расширять используемые механизмы. У нас с 92-го года действует межправительственное соглашение о торговом сотрудничестве, оно работает», — заметил он.

По словам Алипова, сейчас России и Индии стоит уделить больше внимания вопросу обновления соглашения о взаимной защите инвестиций, так как предыдущее перестало действовать в 2016 году по инициативе индийской стороны.