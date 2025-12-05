Россия и Индия договорились начать работу над 30-дневным безвизовым режимом для туристов

Россия и Индия намерены приступить к работе над введением 30-дневного безвизового режима для туристических групп. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, сообщают «Известия».

«Мы в ближайшее время начнем дорогу к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп», – сообщил Моди.

Он отметил, что это решение позволит укрепить взаимодействие двух стран и расширить контакты между гражданами. По словам индийского премьера, стороны также договорились увеличить количество студенческих и научных обменов, а также развивать сотрудничество в сфере образования.