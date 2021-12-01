Россия и Бенин готовят соглашение о военном сотрудничестве

Россия и Бенин ведут работу по созданию межправительственного соглашения о военном сотрудничестве. О его подготовке на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам заявил Президент России Владимир Путин.

«Развивается взаимодействие с Республикой Бенин. В частности, готовится межправсоглашение о военном сотрудничестве», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

По словам Путина, помимо этого, ведется подготовка меморандума о взаимопонимании в спортивной сфере. Российские компании также выражают интерес к участию в проектах в сфере геологоразведки, энергетики, инфраструктуры на территории Бенина.