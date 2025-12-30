news_header_top
Общество 30 декабря 2025 14:26

Россия и Белоруссия создадут общий рынок ювелирных изделий

Россия и Белоруссия подписали соглашение, которое позволит создать единый рынок ювелирной продукции. Документ, подписанный в Москве заместителями министров финансов Алексеем Моисеевым (РФ) и Александром Судником (Белоруссия), предусматривает взаимное признание государственных пробирных клейм и маркировки изделий из драгоценных металлов. Об этом сообщает пресс-служба Минфина России.

Это нововведение исключит необходимость повторного клеймения и маркировки при перемещении ювелирных товаров между странами. Соглашение о сотрудничестве в области оборота драгоценных металлов, камней и изделий из них призвано упростить торговлю и повысить прозрачность рынка.

Интеграция российских и белорусских информационных систем станет основой для взаимного признания маркировки. Будет обеспечено взаимодействие ГИИС ДМДК (Россия) и «Электронного знака» (Белоруссия).

