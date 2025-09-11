Россия и Белоруссия согласовали план работы по укреплению пограничной безопасности

Белорусские и российские пограничники провели 63-е заседание коллегии Пограничного комитета Союзного государства, которое состоялось в Астрахани. Об этом сообщает «ТАСС».

По итогам встречи стороны обсудили меры по обеспечению безопасности на внешних границах и приграничных территориях Союзного государства, а также согласовали ключевые направления совместной работы.

В рамках заседания было подписано постановление, в котором отражены основные тенденции развития ситуации на внешних рубежах и обозначены задачи для пограничных ведомств на 2026 год.

Кроме того, рассмотрен ход реализации программы «Развитие пограничной безопасности Союзного государства» на 2023-2027 годы, а также утвержден план организационных мероприятий Пограничного комитета на будущий год.

По завершении заседания руководители делегаций и члены коллегии почтили память защитников границ, возложив венки и цветы к обелиску «Пограничникам – защитникам рубежей Отечества».