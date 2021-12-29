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Политика
29 декабря 2021  17:29

Россия и Белоруссия продолжат совместную работу в области авиастроения

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Россия и Белоруссия продолжат совместную работу в области авиастроения. Об этом президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились на встрече в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Белорусский лидер поблагодарил коллегу за поддержку кооперации в авиастроении. 

«У нас есть и гражданские, и военные заводы по авиа, мы очень многое можем делать по кооперации, тем более они (такие проекты) востребованы для российского авиастроения», — сказал Лукашенко. 

Путин отметил, что по итогам сегодняшней встречи будет дано соответствующее поручение правительствам двух стран.

#Владимир Путин #Александр Лукашенко
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