Россия и Белоруссия продолжат совместную работу в области авиастроения. Об этом президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились на встрече в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Белорусский лидер поблагодарил коллегу за поддержку кооперации в авиастроении.

«У нас есть и гражданские, и военные заводы по авиа, мы очень многое можем делать по кооперации, тем более они (такие проекты) востребованы для российского авиастроения», — сказал Лукашенко.

Путин отметил, что по итогам сегодняшней встречи будет дано соответствующее поручение правительствам двух стран.